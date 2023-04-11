Одесская экстренная медпомощь получила 8 реанимобилей

10 апреля подразделения Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получили 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа С, которые будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь.

Об этом сообщает в Facebook Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что реанимобили переданы врачебным бригадам Одесской области Министерством здравоохранения Украины, благодаря глобальной инициативе United24, начатой президентом Украины Владимиром Зеленским. Посредством этой фандрейзинговой платформы люди со всего мира приобщаются к сбору средств на помощь Украине.

«Два автомобиля типа «С» отправились в Белгород-Днестровскую станцию Одесского областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, по одной «скорой» – в Измаильскую и Беляевскую станции ЭМД и МК. Ещё по одной – на подстанции №1 и №7 г. Одессы, а также на подстанцию №9 г. Южный. Один реанимобиль поехал в Пункт базирования ЭМД в с. Старые Маяки», — говорится в сообщении.

«Полученные нами машины оборудованы всем необходимым для поддержания жизни раненых во время транспортировки в больницу – дефибрилляторами, электрокардиографами, пульсоксиметрами, инфузоматами, глюкометрами, стационарными баллонами с кислородом и портативными аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Это позволит медикам проводить реанимационные действия непосредственно в машине скорой помощи и сохранить как можно больше жизней. Поэтому мы очень благодарны президентской инициативе United 24, Минздраву Украины и всем благотворителям и донорам, приобщившимся к сбору средств со всего мира. Вы помогаете нашим героям медицинского фронта спасать жизнь!», – отметила директор Департамента здравоохранения Одесской ОВО Наталья Одарий-Захарьева.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года Центр общественного здоровья передал в военное медучреждение Одессы ультрапортативный рентгенографический аппарат FDR Xair FUJIFILM, который может работать без электричества.

Фото: ООВА

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