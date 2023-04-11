В Одессе министр обороны Дании пообещал к лету поставить в Украину танки «Leopard»

10 апреля в Одессе и.о. министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым ответил на вопрос о предоставлении Украине западного оружия.

Трансляцию брифинга вёл Ukraine Media Center Odesa.

«Относительно систем (французских 155-мм самоходных артиллерийских установок, САУ, — ред.) CAESAR: я надеюсь, что будет возможность поставить их в Украину в следующем месяце. Сейчас они находятся на тренировочных полигонах в Дании. Что касается танков Leopard 1 и Leopard 2: я могу сказать, что Дания уже подписала соглашение с Германией (где-то около двух месяцев назад)», – сказал Поульсен.

По его словам, поставки танков в Украину могут начаться «к лету».

«Надеюсь, заглядывая на полгода вперёд, будет возможно поставить около 100 танков Leopard 1. Я бы сказал, что это было бы значительной вещью для украинской армии в борьбе за свободу. Мы можем обсуждать передачу танков Leopard 2. В Дании мы имеем не так много танков Leopard 2», – объяснил Поульсен.

Комментируя заявление датского министра, Резников отметил, что «в ближайшее время» украинцы услышат, как танки Leopard «рычат с датским акцентом».

Как сообщала Одесса News, западные партнёры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии. По информации главы Пентагона Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину из Германии и Польши.

Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки 31 танка Abrams от США.

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