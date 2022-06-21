Войска РФ 20 июня в течение трёх часов выпустили по югу страны 14 ракет

Войска Российской Федерации 20 июня в течение трёх часов выпустили по Одесской области 14 ракет.

Об этом Телеграм-канал “Одеса. Офіційно” сообщает со ссылкой на Оперативное командование Юг.

«Днём в течение трёх часов враг нанёс по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами», — говорится в сообщении.

Ракеты выпущены по Очакову, устью Дуная, Белгород-Днестровскому району Одесской области и по самой Одессе.

В области и в пригороде Очакова были повреждены сельскохозяйственные площади.

Как в Теlegram проинформировал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, в Одессе в результате попадания ракеты огнём уничтожен логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 кв.м оперативно ликвидирован спасателями. Раненых среди гражданских нет.

В результате других ракетных ударов России по Одесской области, нанесённых 20 июня, есть раненые. Об этом глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко сообщил в Telegram.

«Ночью и в течение дня противник нанес ряд ракетных ударов по области. Повреждены объекты инфраструктуры, к сожалению, есть и раненые», – сказал он.

Марченко не сообщил других деталей относительно последствий обстрела, но подчеркнул, что в сети распространяется информация о боевых действиях «на определённых территориях».

Начальник ОВА сказал, что мероприятия, которые проводят военные на определённом участке, нельзя освещать в то время, когда ведётся боевая работа. «Это создаёт угрозу жизни наших военных и ставит под удар проведение непосредственно боевой работы», – пояснил он, не уточняя, о каких именно действиях военных идёт речь.

Как сообщала Одесса News, в результате ракетного удара, нанесённого днем 20 июня, в городе разбита остановка, выбиты окна в трёх котельных, одном админздании и помещениях двух коммунальных предприятий.

Фото: Одеса. Офіційно, ГУ ГСЧСУ в Одеской области

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