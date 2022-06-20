Байден упал с велосипеда

Президент США Джо Байден упал при попытке слезть с велосипеда после поездки в парке недалеко от своего дома на пляже в штате Делавэр.

Никаких травм в результате падения Байден не получил, сообщил Укринформ со ссылкой на американское информагентство АР.

«У меня всё хорошо», — сказал он журналистам после того, как агенты Секретной службы помогли ему быстро подняться.

Байден пояснил, что зацепился ногой, что привело к падению.

Как отмечается, 79-летний Джо Байден и первая леди Джилл Байден завершали утреннюю прогулку на велосипедах, когда президент решил приблизиться к группе приветствовавших его у велосипедной дорожки людей.

Он остановился и попытался слезть с велосипеда, однако упал на правую сторону и перевернулся на спину, прежде чем ему помогли подняться. На Джо Байдене при этом был велосипедный шлем.

Отмечается, что медицинская помощь президенту не понадобилась, он чувствует себя хорошо.

Кстати. Семья Байденов проводит выходные в родном штате Делавэр. В пятницу они отметили 45-ю годовщину свадьбы.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал на трапе самолёта из-за сильного ветра.

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