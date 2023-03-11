В Нью-Йорке призвали поддержать проведение ЭКСПО-2030 в Одессе

В американском городе Нью-Йорк на площади Таймс сквер появилось видео с призывом поддержать заявку Одессы на проведение Всемирной выставки в 2030 году.

Запись впервые была опубликована на Манхэттене 9 марта в 17:00 по местному времени, сообщает в Facebook Одесская областная военная администрация.

Получить поддержку американцам Украине помогли волонтёры организации Help Ukraine Center USA в сотрудничестве с Одесской облгосадминистрацией и «Общественным советом ЭКСПО-2030 Одесса».

Отмечается, что в этом году за проведение Всемирной выставки соревнуются четыре страны: Украина, Италия, Южная Корея и Саудовская Аравия.

Заявка и досье Одессы, как города-кандидата на проведение EXPO, были представлены президентом Украины Владимиром Зеленским 29 ноября прошлого года. Окончательно город-хозяин Всемирной выставки будет выбран в ноябре этого года. Для победы Украине нужно получить не менее 86 голосов из 170 стран, входящих в Международное бюро выставок.

Фото: ООВА/Facebook

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