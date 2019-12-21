С 2020 года в США разрешается курить только с 21 года

Конгресс США повысил минимальный возраст покупки табачных изделий до 21 года.

Об сообщает Укринформ со ссылкой на BuzzFeed.

«В соответствии с новым законом, принятым Конгрессом в четверг, в следующем году законный возраст курения в США возрастёт до 21 года», — говорится в сообщении.



Закон коснётся покупки сигарет, электронных сигарет и других табачных изделий.

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта ещё в ноябре и, как ожидается, подпишет документ в ближайшие дни.

Поднятие минимального возраста на покупку табака с 18 до 21 года на общенациональном уровне давно является целью активистов против курения и пользуется поддержкой правительства США. Во многих штатах страны, включая Калифорнию, Техас и Нью-Йорк, сигареты уже продают лицам, достигшим 21 года.