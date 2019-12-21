Достигнута договорённость о продлении транзита газа по Украине

Представители ЕС, Украины и России договорились о транзите газа по территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Очень хорошие новости. Хочу подтвердить, что и Президент Украины Владимир Зеленский, и правительство, и Верховная Рада сделали невозможное. Мы осуществили очень большие и серьёзные шаги в части обеспечения европейского законодательства и обеспечения и гарантирования транзита по территории Украины», — сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Офисе Президента.



По его словам, договорённости, достигнутые между представителями ЕС, Украины и России, предусматривающие продление транзита газа по территории Украины и возвращение «Газпромом» средств в размере 2,9 млрд долларов США согласно решению Стокгольмского арбитража, ещё должны быть зафиксированы в документах, которые будут подписаны на уровне компаний до 1 января 2020 года.

Также Алексей Оржель отметил, что договор о транзите газа будет заключён на 5 лет с возможностью пролонгации ещё на 5 лет. Это обеспечит ежегодное наполнение бюджета благодаря тарифу на транспортировку.

«Минимально гарантированные объёмы транзита — это 65 млрд кубометров в первый год и 40 млрд кубометров каждый последующий год. Несмотря на то, что у нас есть определённое уменьшение гарантированных объёмов транспортировки, стороны понимают, что тариф должен расти. То есть, будет некоторое увеличение тарифа на транспортировку», — сказал министр.

Он отметил, что конечный тариф на транзит газа будет определять регулятор.

Алексей Оржель отметил, что переговоры были конструктивными и большую помощь во время их проведения предоставили партнёры Украина — европейская, немецкая и белорусская стороны. Также министр поблагодарил США за последовательную и сильную позицию, без которой двигаться к достижению договорённостей было бы значительно труднее.

«Главное, что мы обеспечили стабильность и на украинском рынке, и на европейских. Это означает, что Украина является надёжным партнёром, выполняет свои обязательства, обеспечивает надёжную энергетическую безопасность в регионе», — подчеркнул министр.

Алексей Оржель также сказал, что будущий пакет соглашений о транзите не будет предусматривать возможности прямых поставок газа из Российской Федерации.

«Они потенциально будут осуществляться на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договорённостей, которых мы достигли, прямых поставок нет. Там записан лишь принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас важно, что там нет политической цены, там есть европейский хаб», — подчеркнул министр.

Со своей стороны исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко добавил, что соглашения на транзит будут заключены в соответствии с европейскими принципами.

«Это очень важно, потому что это гарантирует справедливость и прозрачность этих соглашений для того, чтобы действительно обеспечивался надёжный транзит газа через Украину для европейских потребителей. И, с другой стороны, чтобы все понимали, что это справедливая сделка именно для Украины», — отметил он.

Витренко также отметил, что сейчас перед сторонами стоит задача разработать соглашения между субъектами хозяйствования на основе достигнутых договорённостей. «Мы надеемся, что со всех сторон будет конструктивная и добросовестная работа, которая позволит заключить соглашения», — сказал исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины».

По его словам, на уровне компаний должен быть подписан пакет договоров. В частности, соглашение об урегулировании, по которому «Газпром» заплатит до Нового года почти 3 млрд долларов с учётом пени и всех начисленных процентов по решению Стокгольмского арбитража от февраля 2018 по транзитному контракту. Также это будет соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом». Кроме того, предполагается несколько соглашений по обеспечению продолжения транзита газа через украинскую территорию.

Юрий Витренко объяснил, что определённые на 5 лет минимально гарантированные объёмы транзита позволяют, согласно европейским правилам, всем сторонам, в частности «Газпрому», и европейским компаниям бронировать свободные мощности украинской ГТС и на менее короткий срок (на год, квартал, месяц и даже в сутки). Это поможет ещу больше интегрировать украинский рынок энергоносителей в европейский.

Кабмин Украины обнародовал отсканированную версию протокола встречи представителей ЕС, Украины и РФ по транзиту российского газа через территорию Украины и разместил её на Правительственном портале.

Фото: Пресс-служба Офиса Президента Украины