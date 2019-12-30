С Газпромом заключили мировое соглашение по штрафу АМКУ на $ 7,4 млрд

Украина и российское ПАО «Газпром» заключили мировое соглашение в инвестиционном арбитраже по делу об обязательствах Газпрома уплатить почти 7,4 млрд долларов по штрафу Антимонопольного комитета Украины.

Об этом написал заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина в Facebook.

«Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей соглашения я раскрывать не могу, ибо оно конфиденциальное, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своё правило не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была платить инвестору любую компенсацию», — написал Лещина.

Он отметил, что подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина.

Как сообщала Одесса News, представители НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром» встретились в Вене 26 декабря для начала переговоров об условиях договоров о транзите газа. При этом исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подчёркивал, что факт переговоров не означает уступки со стороны Украины.

31 декабря 2019 года заканчивается действие договора между хозяйствующими субъектами Украины и России об условиях транспортировки российского природного газа по украинской территории в Европу.

На переговорах в Минске 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договорённости по принципиальным позициям по транзиту российского газа по территории Украины.

Транзитный договор по газу между Украиной и Россией планируется на пять лет с возможностью его пролонгации на десять лет. Зафиксированы минимально гарантированные для транзита объёмы: 65 млрд кубометров в первый год, по 40 млрд кубометров — в следующие четыре года.