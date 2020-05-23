Одесситы в мае за газ будут платить меньше на 21%

Цена на природный газ для нужд населения в мае была снижена на 21%.

Об этом сообщает департамент по коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«В мае 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищённых потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках публичных специальных обязательств (ПСО), снизилась до 2,3 грн за кубометр (без учёта НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 21% меньше по сравнению с апрелем 2020 года», — говорится в сообщении.

В целом, отметили в компании, с начала года цена газа в рамках ПСО снизилась на 51%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

Отмечается, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе — на природный газ. По данным аналитиков НАК «Нафтогаз Украины», в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет.

«В Украине на цену дополнительно давит высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где в результате основательной подготовки к предыдущему отопительному сезону и тёплую зиму накопился фактически годовой объём добычи газа государством — 17,5 млрд кубометров№, — говорится в информации.

«Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализовать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен значительно меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запаса газа в европейских и украинских хранилищах и летний период — всё это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку», — подчеркнул председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины (2014-2019) Пётр Порошенко, как явствует из обнародованных кассет с его переговорами с вице-президентом США Джо Байденом, для получения очередного транша МВФ в Украине поднял тарифы не на 75%, как требовал МВФ, а на 100, о чём Порошенко радостно доложил американскому куратору.