Обрушение домов в Одессе: люди боятся повторения обвалов

Жильцы дома №16 по улице Пишоновской в Одессе публично обратились к городским властям не допустить обрушения их дома, как это случилось 18 мая по соседству — на улице Торговой, 20.

Тревожное сообщение жильцы разместили на странице группы «Одесский край» в Facebook.

«Рискуем повторить судьбу Торговой, 20. Быстрыми темпами наш дом «идёт ко дну»: многочисленные трещины, с которыми жильцы борятся каждый год, сырость, постоянный треск стен и многие другие неприятные, страшные предвестники обрушения», — говорится в сообщении.

В частности, с фасада дома уже упал огромный камень, который только чудом не задел маленьких детей, которые в тот момент находились во дворе. По данным ЖКС, «дом числится то ветхим, то аварийным».

Жильцы также обратили внимание, что рядом — развалины дома №14, которые находятся в метре от них, где постоянно происходит обрушение больших камней, и оставшийся фасад в любой момент может упасть. «Также строительство рядом многоэтажек ускорили темпы оседания и разрушения нашего дома», — жалуются люди.

Между тем, спасатели Одессы завершили разбор завалов дома, где произошло обрушение 18 мая.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 19:30 в пгт. Одесса по ул. Торговая работы по расчистке завалов завершены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что техника и личный состав ГСЧС возвращаются к местам постоянной дислокации.

Во время проведения разбора завалов на месте обрушившегося дома на Торговой, 20 спасатели нашли на чердаке живого кота. Животное было испугано, но не травмировано. Выяснилось, что его зовут Тео. Пушистую находку передали счастливой хозяйке.

Как сообщала Одесса News, на заседании Одесского горисполкома обсуждена ситуация по оказанию помощи 44 жильцам частично обрушившегося дома №20 по улице Торговой. В частности, 35 жильцов отселены в гостиницы «Винтаж» и «Одесский дворик» за счёт застройщика, пока не будет завершена экспертиза причин частичного обрушения здания. Еще 9 человек отказались от поселения в гостиницах — временно проживают у родственников или друзей.

Мэр города Геннадий Труханов отдал распоряжение руководителям профильных городских служб и юридическому департаменту провести инвентаризацию зданий старого жилого фонда города и определить среди них те, которые находятся в явно аварийном состоянии; составить список тех квартир, которым угрожают обвалы, и начать отселять жителей. Решать вопрос жилья для этих людей предстоит за счёт изменения взаимоотношений с крупными компаниями-застройщиками, которым горсовет выделяет земельные участки под реализацию их проектов.