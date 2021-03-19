Спасатели ликвидировали пожар в пятиэтажке на улице Сегедской в Одессе

18 марта в 19:37 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что горит квартира по улице Сегедской, 13.

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

По прибытию на место вызова 7 единиц пожарной техники и 30 человек личного состава ГСЧС, установлено, что горела квартира на пятом этаже пятиэтажного жилого дома.

Пожарные локализовали пожар в 20:01 и ликвидировали в 20:03 на площади 20 м.кв.

Пострадал один жилец, которого спасатели передали медикам.

Как сообщала Одесса News, 17 марта произошёл пожар на улице Петра Калнышевского, №3, на пепелище которого обнаружили бездыханное тело хозяина квартиры 1971 г.р.

Фото: Одесса News, ГУ ГСЧС в Одесской области

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.