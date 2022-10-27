Из-за пожара на острове Пасхи пострадали всемирно известные каменные статуи

В результате масштабного пожара на острове Пасхи огонь повредил часть всемирно известных статуй моаи, некоторые из них не подлежат восстановлению.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Заместитель министра культурного наследия Чили заявил, что точное количество каменных статуй, пострадавших в результате пожара, пока неизвестно.

По словам чиновницы из ведомства, занимающегося охраной памятников культуры, Каролины Перес Даттари, пожар, вспыхнувший на острове в Тихом океане, охватил около 60 гектаров земли.

Район вокруг вулкана Рано-Рараку, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал больше всего. Считается, что пожар был устроен намеренно.

Глава общины Мау Хенуа, которая заботится о национальном парке, назвал пожар «непоправимым».

В общей сложности, на острове Пасхи расположены около 1 000 гигантских идолов моаи. У них большие головы, и обычно они достигают высоты около четырёх метров. Их создало полинезийское племя более 500 лет назад.

Как сообщала Одесса News, коррозийные процессы разрушают металл, из которого выполнена Эйфелева башня в Париже (Франция).

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