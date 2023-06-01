Одесской библиотеке подарили Евангелие Мазепы, хранившееся в Ливане

В Научной библиотеке Одесского национального университета имени И. И. Мечникова состоялась торжественная передача в коллекцию уникальных книг факсимильного издания «Мазепинского Евангелия» на украинском и арабском языках.

Об этом сообщает ОНУ имени Мечникова в Facebook.

Отмечается, что книгу в дар университету передал лично Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Ливане (2016-2022 гг.) Игорь Осташ».

«Мазепинское Евангелие» выдано при содействии Посольства Украины в Ливане и Фонда памяти Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Господин Осташ рассказал, что в одном из монастырей было найдено оригинальное издание Евангелия на арабском языке, которое получило название «Мазепинское», потому что в предисловии именно Гетману высказана благодарность за возможность напечатать эту книгу.

Ректор Вячеслав Труба поблагодарил Игоря Осташа, отметив, что дарованная книга, без сомнения, заинтересует учёных университета, особенно тех, кто овладевает арабским языком.

300-летняя связь арабского мира с Украиной не ограничивается только этой редкой старопечатной книгой, — говорится в сообщении. — Большой вклад внёс Агатангел Крымский, книги которого также были переданы в дар библиотеке ОНУ, как и экземпляр истории Украины на арабском языке, изданный при содействии Посольства Украины в Ливане.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года супруга Президета Украины Елена Зеленская вместе с Королём Британии Чарльзом III и королевой-консортом Камиллой приняла участие в церемонии провозглашения побратимства между Центральной библиотекой Ливерпуля и Одесской научной библиотекой имени Михаила Грушевского.

Фото: Новости Одесского университета

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