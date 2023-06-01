Каратистка Терлюга будет продвигать Одессу для проведения EXPO-2030

Одесская каратистка Анжелика Терлюга стала послом Всемирной выставки EXPO-2030 ODESA.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, олимпийский призёр будет представлять Украину в соревновании за проведение Всемирной выставки в нашем городе.

В специально снятом промо видео Анжелика рассказала, что её родная Одесса заслуживает того, чтобы о ней ещё больше знал весь мир.

«Каждый раз, борясь за золото на татами, я была счастлива принести победу своей стране. Сегодня я мечтаю, чтобы после войны наша страна залечила все свои раны и получила внимание, которого она заслуживает. Всемирная выставка 2030 года – это реальный шанс показать всему миру восстановленную после войны Украину. Для меня честь присоединиться к EXPO 2030 ODESA и объединить усилия по этой борьбе», — отметила Анжелика Терлюга.

Как сообщала Одесса News, Украина соревнуется за ЕХРО-2030 с Италией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Город, в котором будет проводиться Всемирная выставка, будет выбран в ноябре этого года.

Видео: «Одесса»

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.