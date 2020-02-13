Как Зеленская посещала выставку об Украине

Первая леди Украины Елена Зеленская посетила выставку Ukraine WOW. «Это на самом деле вау!»

Так она написала на своей странице в Facebook и поделилась фотографиями.

«Ukraine WOW – это ещё одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестаёт удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау!» — написала первая леди.

«Совершить воображаемое путешествие на поезде с востока на запад и одновременно получить возможность на мгновение вернуться в детство и вспомнить, каким же захватывающим приключением было обычное сейчас для нас, взрослых, путешествие по железной дороге. Или протестировать современные мультимедийные технологии в действии. Даже у тех, кто боится высоты, есть шанс «подняться» на смотровую площадку «Родины-матери» – виртуально и абсолютно безопасно. За 10 минут промчаться 1646 км от Ужгорода до Лисичанска, побывать в «Туннеле любви», стать голосом героя украинского мультфильма и услышать, как звучат сёла Украины, – здесь возможно всё!» — добавила Зеленская.

Она также призналась, что больше всего ей понравились копия волшебного домика Полины Райко, художницы из Херсонщины, и комната с «крымскими историями» – трогательными воспоминаниями крымчан, полными нежности и тоски по родным домам.

Кстати. Интерактивную выставку-путешествие Ukraine WOW на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве посетили рекордные 150 000 человек. Из-за большого количества запросов и просьб, выставку продлили до 29 февраля 2020 года.