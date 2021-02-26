Куда пойти в Одессе в последние зимние выходные дни 27-28 февраля

Любознательных одесситов и гостей города в ближайшие выходные порадует разнообразие культурных мероприятий.

Выбор, как всегда, за Вами!

27 февраля — обстановка по кайфу в Одессе. Зажигательные мотивы, хорошая музыка, и слова, которые попадают прямо в сердце. Олег Кензов не оставляет равнодушным никого, удивляя мужчин смыслом и душевностью, а девушек – харизмой и голосом. Концерт просто #РакетаБомбаПетарда. Приходите слушать в концерт-холл «Сады Победы». к 20.00. Цена билетов от 400 до 14 000 гривен.

27 февраля приходите на спектакль «Дон Жуан» одесского театра «Маски» и узнаете историю о неутомимом повесе, весельчаке и балагуре Дон Жуане. Он любит Мадрид и женщин этого прекрасного города. А что в этом плохого? Мадрид и женщины Мадрида отвечают ему взаимностью. Всё логично. От чего же мужчины, добропорядочные мужья-рогоносцы, испытывают к этому юному баловню судьбы слепую средневековую ненависть? Цена билетов от 180 до 350 грн. Приходите к 19:00 в Дом клоунов.

27 февраля на сцене Одесского Украинского театра спектакль «Собачье сердце». Сюжет всем давно известен: профессор Преображенский, который занимался вопросами сохранения молодости и одновременно мечтал улучшить человеческую расу, почувствовав себя способным на эксперимент, пересадил бездомному псу человеческие железы и гипофиз мозга, стремясь превратить собаку в человека. Но дерзкий эксперимент имел непрогнозируемые и трагикомические результаты. Какие? Приходите к 19:00. Цена билетов от 50 до 350 грн.

27 февраля в Одесском музее западного и восточного искусства откроется аудиовизуальная выставка Mеtamorphosis. Автор – известный украинский визионер, проводник в мир сакральной геометрии и гуру метаморфоз IhtiAnderson. На выставке будут представлены его масляные полотна, ультрафиолетовая галерея и инсталляции.У посетителей будет возможность пообщаться с автором лично. Выставка будет открыта до 5 марта. Приходите на открытие к 17:00.

27 февраля в художественной галерее ArtOdessa благотворительный концерт в поддержку одессита, больного раком. Участие в музыкальном вечере примут студенты и выпускники ОНМА им. Неждановой, лауреаты международных конкурсов, солисты Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного и Одесского национального академического театра оперы и балета. Приходите к 18:00. Вход – free donation.

27-28 февраля маленьких одесситов приглашают в сказочный подводный мир, который появится в Одесском театре кукол. На сцене театра оживёт сказка Ганса Кристиана Андерсена «Русалочка». Зрителей ждёт масштабная сценография, удивительный синтез живого театра кукол и современных анимационных 3-D технологий и потрясающие визуальные эффекты. Маленькие театралы увидят любимых сказочных персонажей и трогательный сюжет о настоящей жертвенной любви. Начало в 11:00 и 13:00. Стоимость билетов – 150 грн.

27-28 февраля семейный фестиваль «Весёлая ярмарка» пройдёт на Крымском бульваре. В программе праздника – весёлая музыка, ароматные напитки, вкусный фуд-корт, розыгрыши, призы от партнёров фестиваля. Ярмарка будет открыта с 10.00 до 20.00. Вход свободный.

27-28 февраля симфоническое шоу Notre Dame de Paris. Легендарное представление в украинской интерпретации покажут в Музкомедии. Знаменитые песни мюзикла прозвучат голосами лучших отечественных исполнителей. На сцену выйдут семь солистов, большой симфонический оркестр, хор и ритм-группа. В мюзикле задействованы 150 артистов. Начало в 16:00 и 19:00. Стоимость билетов – 450-1650 грн.

28 февраля «Искатели жемчуга» — оперу Жоржа Бизе — покажет одесский оперный театр. Опера исполняется с одним антрактом. Искатели жемчуга собрались, чтобы избрать нового вождя. Из всех юношей, честь стать им достаётся лучшему и опытному — Зурге. К ним подходит незнакомец. Зурга узнаёт в нём друга детства — Надира. Они не виделись много лет. Когда-то друзья встретили красавицу Лейлу, оба полюбили её, и чтобы не стать врагами, решили разойтись разными дорогами. Надир оставил родную землю и отправился в дальние странствия. И вот сейчас, утолив свою страсть и боль, он вернулся… Приходите узнать, чем закончилась эта история, к 18:30. Цена билетов от 50 до 410 грн.

28 февраля на спектакль «Аве Мария Ивановна» приглашает одесский Театр на Чайной. Органичная смесь психологического и народного театра. Простая история о первой любви в деревне времён коллективизации. Живое исполнение народных песен и возможность вспомнить наших бабушек и дедушек. Возрастное ограничение от 10 лет. Цена билетов от 40 до 150 гривен. Длительность: 75 минут. Приходите к 19 часам.

28 февраля одесский Русский театр приглашает на самый известный в мировой драматургии, самый смешной и увлекательный случай «работы по совместительству»! Обаятельный шалопай Труффальдино, руководствуясь принципом «два жалованья лучше, чем одно», нанимается слугой к двум разным хозяевам. Причём, один из его хозяев – это переодетая в мужской костюм красавица, а второй – скрывающийся от правосудия дуэлянт. Прибавьте к этой компании двух чудаковатых отцов, нежную невесту, ревнивого жениха, разбитную служанку, очаровательную хозяйку гостиницы, и – самое главное – яркую карнавальную Венецию – и Вы поймёте: это надо видеть непременно! Путаницы, переодевания, крепкие объятия, горячие поцелуи, фехтовальные поединки, карнавальные шествия, зажигательные танцы, ночные серенады – для Вас – в новой музыкальной версии всемирно известной комедии Карло Гольдони о похождениях неунывающего Труффальдино из Бергамо! Цена билетов от 60 до 200 гривен. Приходите к 19:00.

До 5 марта в Одесском Доме-музее имени Н. К. Рериха фотовыставка «Краски Индии». Мероприятие организовано совместно с общественной организацией «Украина-Индия» в рамках празднования Дня Республики Индии в Украине. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47. Режим работы: с 10.00 до 18.00 (выходной – понедельник).

До 10 марта выставка «Глубокий обморок сирени» во Всемирном клубе одесситов (Маразлиевская, 7) замечательного мастера Альбина Станиславовича Гавдзинского.

До 20 марта Музей западного и восточного искусства приглашает на выставку легендарного одесского художника Игоря Гусева. Экспозиция «Дистанционные песни» откроется 20 февраля. В новом проекте художника будут представлены образы известных европейских произведений в трансформированном виде: Гусев сочетает музыку, поэзию и изображения путем микширования свойств различных видов искусства в одном произведении. Автор считает, что сегодня художнику не обязательно искать индивидуальный язык – защитная маска на лице делает всех одинаково неопознанными. Приходите к 12:00 на открытие. Стоимость билетов – 40 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская