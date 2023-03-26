Музей Блещунова открыл фотовыставку «Одесские сюжеты Жоржа Сименона»

До 16 апреля в Одесском муниципальном музее личных коллекций имени А. Блещунова будет экспонироваться фотовыставка «Одесские сюжеты Жоржа Сименона. 1933 год».

На выставке посетители увидят Одессу, которую 90 лет назад запечатлел в фотографиях талантливый бельгийский писатель, мастер детективного жанра Жорж Сименон.

Жорж Сименон, уже в то время влиятельный журналист и известный писатель, приехал в Одессу в период Голодомора (в мае 1933 года) как репортёр французского еженедельника «Ле Жур» («День»), чтобы собрать материалы для серии статей о Советском Союзе.

За десять дней своего путешествия с женой, художницей Региной Раншон, его допустили только в два города, которые можно было считать «витринами» государства. Перемещение было ограничено по специальному маршруту по центру города и только под наблюдением спецслужб.

Сименон много снимал, но большая часть плёнок была отобрана при выезде. Осталось всего 69 кадров, 35 из которых представлены на выставке в музее.

Сименон не являлся мастером художественной фотографии. Это наброски мастера детективного сюжета: атмосфера города и портреты будущих персонажей. Автору были любопытны жители города.

В феврале 2023 года, к годовщине начала войны, соотечественники Жоржа Сименона – сотрудники бельгийской газеты «Ле Суар» («Вечер») журналистка Полин Хофманн и фотокорреспондент Пьер-Ив Тьенпон – работали над репортажем о культурной жизни Одессы в период войны. Они были приглашены в музей Блещунова. Сотрудники музея предложили фотографу выбрать несколько кадров, характеризующих Одессу в феврале 2023 года. Эти фотографии посетители также смогут увидеть на выставке.

Ознакомиться с выставкой можно по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Польская, 19. Вход в «Квартиру №6» через ворота.

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