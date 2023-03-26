В бою под Бахмутом погиб бывший одесский регбист Александр Морев, светлая ему память

Бывший регбист одесского «КРЕДО-1963», чемпион Украины 2007 года, экс-игрок юниорской сборной Украины Александр Морев погиб в боях за Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации регби в Одесской области.

В рядах Вооружённых сил Украины Александр в последнее время выполнял задание под Бахмутом Донецкой области.

2 марта стало известно, что Александр погиб.

9 марта одесситы провели бойца в последний путь.

Как сообщала Одесса News, защищая Украину от российского агрессора, погиб на фронте уроженец села Топалы Окнянского поселкового совета Одесской области Олег Брадык.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Федерация регби в Одесской области

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