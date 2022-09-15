В бою за Украину погиб одессит Евгений Бурый, светлая ему память

Военнослужащий одесской 126-й отдельной бригады территориальной обороны Евгений Бурый погиб на российско-украинской войне.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Как уточнили сослуживцы, 9 сентября он выполнял боевое задание, попал под миномётный обстрел и погиб от множества осколочных ранений.

У погибшего остались жена и дочь.

Как сообщала Одесса News, в Лиманской территориальной громаде 12 сентября провели в последний путь Олега Плотного — своего земляка из села Заречное.

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Фото: 126-я отдельная бригада теробороны г.Одесса/Fаcebook

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