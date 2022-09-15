Президент Зеленский попал в ДТП

Президент Украины Владимир Зеленский попал с кортежем в ДТП в Киеве.

Об этом сообщает в Facebook пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

По его словам, автомобиль Президента столкнулся с легковой машиной.

«Медики, сопровождающие главу государства, предоставили водителю легковушки неотложную помощь и передали карете скорой», — рассказал Никифоров.

Он отметил, что Президента осмотрел врач, серьёзных повреждений не обнаружено. Все обстоятельства ДТП выяснят правоохранители.

Как сообщала Одесса News, 14 сентября Президент Зеленский совершил визит в освобождённый от оккупантов Изюм в Харьковской области.

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