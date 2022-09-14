Президент приехал в освобождённый от врага Изюм

В ходе рабочей поездки на Харьковщину 14 сентября Президент Владимир Зеленский принял участие в церемонии поднятия Государственного флага Украины в городе Изюме, который украинские военные освободили от российских оккупантов.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Церемония прошла на центральной площади города в присутствии защитников Украины. Во время поднятия флага прозвучал Государственный гимн Украины. Президент поблагодарил военнослужащих, которые освобождают украинские земли от врага.

«Хочу поблагодарить вас за то, что бережёте наших людей, наши сердца, детей и будущее», – сказал Владимир Зеленский. — Наверное, можно временно оккупировать территорию нашего государства. Но точно невозможно оккупировать наш народ, украинских людей».

Глава государства отметил, что сегодня, когда защитники освобождают украинские земли от оккупантов, флаг Украины приобретает особое значение.

Присутствующие почтили минутой молчания память защитников, отдавших свои жизни за Украину.

Глава государства кратко обсудил с городским головой Изюма Валерием Марченко ситуацию в населённом пункте.

В ходе рабочей поездки в Харьковскую область Президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военнослужащим.

«Хочу поблагодарить вас за службу, за освобождение временно оккупированных территорий. Благодарю за защиту самого главного, что у нас есть, – Украины, нашего суверенитета и территориальной целостности», – сказал Глава государства.

Президент также провёл совещание по оперативной ситуации на участке фронта и на деоккупированных территориях, заслушал доклад командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского – командующего оперативной стратегической группировкой войск «Хортица», которая осуществляет контрнаступательную операцию на Харьковском и Луганском направлениях.

Как сообщала Одесса News, Министерство обороны России в своей сводке от 11 сентября признало, что их войска отступили почти из всей Харьковской области.

Фото: ОПУ

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