Несмотря на заявления Турции и России «зерновой коридор» пока не работает

Черноморский «зерновой коридор» не возобновил работу, несмотря на заявления Турции и России о продлении соглашения.

Об этом 18 мая заявил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков, сообщает издание ГОРДОН со ссылкой на Тhe Guardian.

По его словам, обнародованные накануне через турецкую сторону решения РФ пока не привели к возобновлению работы и совместный центр в Стамбуле не инспектировал суда ни 17-го, ни 18 мая.

«Мы ожидали, что это будет вчера сразу после заявлений наших партнёров. Мы ожидаем позицию партнёров сегодня и верим, что они смогут решить этот вопрос», – сказал Васьков в интервью изданию, добавив, что 62 судна готовы к инспекции, а некоторые из них стоят в ожидании уже несколько месяцев.

О том, что соглашение о безопасном экспорте украинского продовольствия через порты Чёрного моря разблокировано и будет действовать до 18 июля, вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил 17 мая.

Ранее о продлении договора на два месяца заявлял президент Турции Реджеп Эрдоган. Кроме того, по словам Эрдогана, страна-агрессор РФ заявила, что не будет блокировать выход турецких судов из портов Николаева и Ольвии.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod