Суд в 4 раза увеличил залог экс-руководителю Одесского припортового завода

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в четыре раза увеличила залог одному из бывших исполняющих обязанности директора Одесского припортового завода, подозреваемого в причастности к присвоению 500 млн гривен средств, принадлежавших государственным предприятиям.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook.

Как напомнили в САП, фигурант является одним из участников преступной организации, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела средствами госпредприятий, в частности, Одесского припортового завода и Объединённой горно-химической компании.

Согласно решению суда, залог увеличен с 5,904 млн грн до 20,130 млн грн. Процессуальные обязанности, определённые следственным судьёй ВАКС, оставлены по-прежнему.

Как сообщала Одесса News, в марте 2023 года бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в создании преступной группировки, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств крупных госпредприятий, среди которых Одесский припортовый завод. Среди фигурантов – два человека, которые в разные периоды исполняли обязанности директора Одесского припортового завода. 8 мая суд заочно избрал одному из подозреваемых эк-руководителей ОПЗ меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: САП

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