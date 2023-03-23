Бывший глава Фонда госимущества обвиняется в завладении средствами ОПЗ

Бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко сообщили о подозрении в создании преступной группировки, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств крупных госпредприятий, среди которых Одесский припортовый завод.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

“22 марта 2023 года САП и НАБУ сообщили о подозрении бывшему председателю Фонда государственного имущества Украины, возглавлявшему преступную группировку, которая в течение 2019 – 2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых самое мощное химическое предприятие Украины АО «Одесский припортовый завод», один из крупнейших в мире производителей титанового сырья АО «Объединённая горно-химическая компания», — говорится в сообщении.

Кроме того, подозрения объявили ещё 9 фигурантам дела: соорганизатору преступления – приближённому к председателю ФГИУ лицу, советнику председателя ФГИ, двум лицам, которые в разные периоды исполняли обязанности директора АО «Одесский припортовый завод», и.о. руководителя АО «Объединённая горно-химическая компания», двум владельцам ООО – победителю аукциона на «ОПЗ», двум лицам – соучастникам преступления. Все должности указаны к моменту совершения преступления, отметили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, в период с ноября 2019 по март 2020 годов председатель Фонда, реализуя предоставленные ему полномочия, вопреки интересам государства, создал преступную организацию. Её целью было установление контроля за важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства.

Преступный план заключался в назначении в органы управления государственных предприятий только управляемых лиц, обеспечивающих реализацию сырья, предоставления услуг, использования государственных ресурсов исключительно в интересах членов преступной организации.

Для этого контролируемое главой ФГИУ руководство государственных предприятий заключало соответствующие договоры с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечавших интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

Одновременно глава ФГИУ вместе с другими членами преступной организации определил лиц, которые должны были контролировать деятельность соответствующих государственных предприятий в интересах членов преступной организации. Такие лица, не являясь служащими государственных предприятий, фактически осуществляли руководство их хозяйственной деятельностью, предоставляя указания их руководителям относительно заключения соответствующих договоров, определения победителей тендерных процедур и цен на продукцию государственных предприятий.

Дмитрий Сенниченко

Таким образом, при государственных предприятиях образовывались так называемые «бэк-офисы».

В частности, для достижения противоправных целей этой преступной организации, председатель ФГИУ обеспечил назначение в органы управления АО «ОПЗ» подконтрольных ему лиц и дальнейшее завладение средствами АО «ОПЗ» путём установления договорных отношений между «ОПЗ» и подконтрольной преступной организации компанией на неконкурентных началах переработки давальческого сырья по заниженным ценам.

В результате таких действий за период с мая 2020 по октябрь 2021 годов АО «ОПЗ» потеряло финансовые ресурсы и получило убытки на сумму 390 970 234,42 грн”, — информируют в САП.

Кроме того, преступная организация завладела средствами другого государственного предприятия – АО ОГХК путём умышленного заключения участниками преступной организации четырёх контрактов с подконтрольной им компанией нерезидентом и обеспечения отгрузки титанового сырья по заниженной стоимости. Эти действия повлекли «ОГХК» ущерб на сумму 118 337 425,81 грн.

Таким образом, преступная организация завладела средствами на сумму более 500 млн. грн., — отметили в прокуратуре.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности, а также другие лица, которые могут быть причастны к указанным преступлениям, сообщили в ведомстве.

Как сообщала Одесса News, Национальное агентство по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) продало арестованный российский аммиак на 1,32 миллиарда гривен, хранившийся на Одесском припортовом заводе.

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