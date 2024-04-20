В Одессе на взятке задержали завотделением психбольницы, помогавшей «уклонистам»

В Одессе задержана чиновница Одесского областного центра психического здоровья, которая за деньги подделывала документы об инвалидности родственникам военнообязанных.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
По данным следствия, женщина за деньги готовила фиктивные документы об инвалидности родственников военнообязанных, что в дальнейшем позволяло оформить уход за человеком с инвалидностью, а затем отсрочить призыв на службу.
Отмечается, что фигурантка за 1500 долларов и 8000 гривен пообещала мужчине взять его дедушку на лечение и помочь получить родственнику группу инвалидности.
Заведующую задержали на рабочем месте, когда она получала деньги и передавала документы.
Если суд признает её виновной, врачу грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества.
Как сообщала Одесса News, в апреле 2024 года правоохранителями задержан чиновник Фонтанской объединённой территориальной громады Одесской области, который «помогал» за взятку военнообязанным избежать мобилизации.
Фото и видео: od.npu.gov.ua
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