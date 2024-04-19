Задержан чиновник Фонтанской ОТГ, помогавший за взятки избежать мобилизации

Правоохранителями задержан чиновник Фонтанской объединённой территориальной громады Одесской области, который «помогал» за взятку военнообязанным избежать мобилизации.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что заместитель председателя Фонтанского сельсовета, будучи руководителем рабочей группы по контролю по обеспечению мер мобилизации, наладил схему незаконного заработка путём содействия военнообязанным избежать призыва.

«За вознаграждение он обещал призывнику повлиять на должностных лиц Доброславского ТЦК и СП, чтобы те приняли решения о признании его непригодным к службе и предоставили временную отсрочку от мобилизации», — говорится в сообщении.

Чиновника задержали в служебном кабинете после передачи ему 800 долл. США неправомерных средств. При этом ещё 4000 долларов он получил на предыдущей встрече.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Устанавливается полный круг участников, причастных к схеме незаконного заработка.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года в Одессе разоблачён начальник одного из отделов Пересыпской райадминистрации Одесского горсовета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды за непрепятствование предпринимателю торговать фруктами и овощами на уличных лотках.

Фото: Одесская облпрокуратура

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