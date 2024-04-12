За систематические поборы с малого бизнеса в Одессе задержан чиновник Пересыпской РГА

В Одессе разоблачён начальник одного из отделов Пересыпской райадминистрации Одесского горсовета по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Подозреваемый организовал преступную схему получения незаконной выгоды за непрепятствование торговле фруктами и овощами на уличных лотках, — сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

«Должностное лицо требовало у предпринимателя ежемесячный платёж в сумме 12 000 гривен. В случае отказа платить предпринимателя предупредили о демонтаже его торговых точек», — говорится в сообщении.

Также за отдельное «вознаграждение» в 10 тыс грн он обещал помочь в размещении ещё одного торгового объекта на территории Пересыпского района в Одессе.

В рамках следствия правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения должностным лицом взяток. При получении очередного транша его задержали.

Решаются вопросы по избранию подозреваемому меры пресечения и отстранению от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года в Одессе разоблачён заместитель начальника отдела по превентивной деятельности одного из отделений полиции Одесской области, вымогавший и получивший неправомерную выгоду в виде 50 тысяч гривен от физического лица.

Фото: Одесская облпрокуратура

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