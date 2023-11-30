В Одессе полиция задержала врача-уролога, требовавшего $5500 взятки у раненого военного

В Одессе разоблачили коррупционную схему получения медицинских справок об осложнении состояния здоровья.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, оперативники управления стратегических расследований в Одесской области и детективы следственного управления областной полиции, установили факт получения неправомерный выгоды врачом-урологом одной из местных больниц.

Отмечается, что врач требовал с солдата, раненного во время боевых действий, 5500 долларов США за помощь в беспрепятственном получении военнослужащим медицинских справок, подтверждающих ухудшение его состояния здоровья.

Правоохранители задержали фигуранта при получении денег.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в Одессе правоохранители сообщили о подозрении главе врачебной комиссии и двум её сообщникам, которые организовали схему уклонения от мобилизации — за 1500 долларов США обещали выдать справку о заболевании туберкулёзом.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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