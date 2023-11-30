В Одесской области 7 пожарников спасли жизнь хозяину пылавшего дома

29 ноября в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в городе Ананьев Подольского района Одесской области.

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытии на место вызова спасателями было установлено, что горит домашнее имущество в комнате двухэтажного многоквартирного жилого дома.

Отмечается, что благодаря оперативности спасателей удалось быстро ликвидировать пожар.

«Во время тушения пожара спасён пострадавший хозяин дома, 1981 года рождения, который с ожогами лица, верхних и нижних конечностей и отравлением угарным газом госпитализирован. Вероятная причина пожара – курение в постели», — говорится в сообщении.

От ГСЧС привлекались 2 единицы пожарной техники и 7 спасателей, — информируют в ведомстве.

Одесса News сообщала, что 30 октября горел памятник архитектуры — дом Скаржинского по улице Софиевской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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