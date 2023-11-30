СБУ провела успешные спецоперации в Подмосковье и на БАМе

Ночью 30 ноября произошёл взрыв на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле им. Бессолова, что на территории Бурятии РФ.

Об этом сообщили Укринформу собственные источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что подрыв – очередная успешная спецоперация СБУ, хотя в спецслужбе это пока официально не комментируют.

«Фактически это единственный серьёзный путь железнодорожного сообщения между РФ и Китаем. И сейчас этот путь, который Россия использует в том числе и для военных поставок, парализован», — говорится в сообщении.

По данным Укринформа, во время движения грузового поезда сработали 4 взрывных устройства. Сейчас на месте работает ФСБ, железнодорожники безуспешно пытаются минимизировать последствия спецоперации СБУ.

Также сообщается, что сегодня движение поездов на двух участках в Московской области было парализовано в результате специального мероприятия, осуществлённого совместно с Движением сопротивления.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«На территории государства-агрессора России учащаются сбои в работе железной дороги. Серьёзные осложнения логистики из-за задержки поездов на территории в РФ вызваны выведением из строя железнодорожных релейных шкафов», — говорится в сообщении.

Так, в последние дни ноября на важных участках российской железной дороги в Московской области сгорели два объекта – релейные шкафы – вблизи населённого пункта Лазенки Новопеределкинского района и вблизи населённого пункта Артемьево городского округа Домодедово.

В результате специального мероприятия, реализуемого совместно с Движением сопротивления, движение поездов на этих участках было парализовано.

«Огонь, хаос и паралич на российской железной дороге – ещё одно следствие российской преступной войны против Украины», — подчеркнули в ГУР.

Одесса News информировала, что 18 ноября вблизи населённого пункта Дмитриев Курской области РФ была обнаружена радиотехническая позиция врага. Поражение получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции — РЛС 55Ж6 «Небо» и «Гамма-С1Э».

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