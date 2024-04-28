В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Шевелёв, светлая ему память

25 декабря 2023 года возле населённого пункта Терны Краматорского района Донецкой области погиб 28-летний солдат Виктор Шевелёв.

Об этом сообщала в Facebook Белгород-Днестровская районная госадминистрация.

Прощание с бойцом прошло 4 января 2024 года в посёлке Сергеевка.

Одесса News сообщала, что 2 января 2024 года в селе Осички, что в Савранской общине Одесской области, простились со своим земляком, отважным воином Вадимом Курочкой.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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