В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Курочка, светлая ему память

2 января 2024 года в селе Осички, что в Савранской общине Одесской области, простились со своим земляком, отважным воином Вадимом Курочкой.
Об этом сообщал в Facebook Савранский поссовет.
Вадим родился 9 апреля 1998 года в селе Осички.
Был призван на военную службу по общей мобилизации 9 марта 2022 года. Проходил службу в отделении инженерных ограждений взвода инженерных ограждений инженерно-сапёрной роты воинской части А1619.
30 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Первомайское Донецкой области герой погиб.
Одесса News сообщала о гибели 30 декабря 2023 года на фронте военнослужащего Ивана Домущи, жителя села Новые Трояны Болградского района Одесской области.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Савранский поссовет/Facebook
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