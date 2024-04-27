В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Курочка, светлая ему память

2 января 2024 года в селе Осички, что в Савранской общине Одесской области, простились со своим земляком, отважным воином Вадимом Курочкой.

Об этом сообщал в Facebook Савранский поссовет.

Вадим родился 9 апреля 1998 года в селе Осички.

Был призван на военную службу по общей мобилизации 9 марта 2022 года. Проходил службу в отделении инженерных ограждений взвода инженерных ограждений инженерно-сапёрной роты воинской части А1619.

30 декабря 2023 года во время выполнения боевого задания в районе населённого пункта Первомайское Донецкой области герой погиб.

Одесса News сообщала о гибели 30 декабря 2023 года на фронте военнослужащего Ивана Домущи, жителя села Новые Трояны Болградского района Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Савранский поссовет/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy