В бою за Украину погиб житель Одесской области Иван Домущи, светлая ему память

30 декабря 2023 года земляки военнослужащего Ивана Домущи провели его в последний путь, похоронив в родном селе Новые Трояны Болградского района Одесской области.

Об этом сообщал в Facebook Городненский сельский совет.

Иван родился 17 января 1980 года. В октябре 2023 года его призвали на военную службу. Служил и погиб на Донецком направлении.

У Ивана остались отец, жена и братья.

Одесса News информировала о гибели 28 декабря 2023 года после получения ранений, несовместимых с жизнью, в районе населённого пункта Тягинка Бериславского района Херсонской области 38-летнего старшего матроса Николая Корниенко из Шабо Одесской области.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Городненский сельсовет/Facebook

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