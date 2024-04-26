26 апреля в Одессе очередное отключение света в жилых домах

Ряд улиц в Одессе 26 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы Cеверными РЭС по таким адресам: Пересыпская, 1-53, Балтская дор., 25-84, Метизная (1-я линия 8 марта), Ковровая (2-я линия 8 марта), Бондарная (5я линия 8 марта), 1-109, пер. Баркасный, 1-4, Викандера и Ларсена (8 Марта), 1-103, спуск 8 марта, 1-11, Главная, 1-33, Закарпатская, 1-209, Кавказская, 1-41, пл. Мичурина, Карьерная, 1-25, Февральская, 1-59, пер. 1-й, 2-й Февральский, Прокатная, 1-12, Звонкая, 1-32, пер. Навигационный, 7-19, Технарский пер. (1-й пер. 8 марта), Арковый пер. (2-й пер. 8 марта), Паркетный пер. (3й пер. 8 марта), Пробковый пер. (4й пер. 8 марта), Анкерный пер. (6й пер. 8 марта), Мебельный пер. (8й пер. 8 марта), Жевахова гора, 17-111, Кириллова, 1-42, пер. Асеева, 1-57, пер. А. Андрейца, 1-7, Флотская, 2-29, пер. 1,2,3,4-й Флотский, 1-9, пер. Киселёва, 1-33, пер. Неплия, 1-12, пер. Кавказский, 1-8, Холмистая, 1-15, пер. Кифоренко, 2-35, Карышковского, 2-60, пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-60, пер. Дыхтиевского, 1-22, пер. Стороженко, 2-10, пер. Пресича, 2-26, Долинская, 13-33, Жевахова, 3-94, Рыночная, 7, пер. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13-й Черноморский, Аграрная, 1-21, Локомотивная, 1-27, пер. Терещенко, 7,13а, Посевная, 1-56. Работы продлятся до 15.00.

Котляревского, 12б, Крушельницкой, 1-37, пер. Крушельницкой, 1-5, пер. Л.Гинзбург, 1-12, Михновского, 1-63, Агрономическая, 60-223, Беляевская, 1-9, Тарутинская, 1-11, пер. Оранжерейный, 1-20, Хуторская, 1-95, Цебриковская, 1-13, пер. Шахтинский, 18-46, пер. Мастерский, 1-11, Четвёртая, 38-58, пер. Новый, 1-14, пер. П.Калнышевского, 1-10, пер. Килевой, 1-9, Кольцевая, 2-12, Круговая, 1-36, Молодёжная, 1-49, Мичурина, 1-44, пер. Агрономический, пер. Шебелинский, 13-27, пер. Круговой, 1-13. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Г.Петрова, 50,50 а,74. Работы до 16.00.

Абрикосовая, 4-105, Дубовая Роща, 2-57, Лигинская (Макаренко), 1-33, Писарева, 28-40, Равенства, 88-195, пер. 1-й Равенства, 90, пер. Абрикосовый, 1-29, пер. Равенства, 92, Фонтанская дор., 106/37, 106/40, пер. Янтарный, 6-8, Тимирязева, 34. Работы до 18.00.

Центральные РЭС: Сегедская, 1-3 пер. Лунный, 2, Св. Рихтера, 110–130, Малишевского (Гастелло), 54–167. Работы до 19.00.

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