Министра аграрной политики Украины Николая Сольского отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) 26 апреля избрал меру пресечения министру аграрной политики Украины Николаю Сольскому.
Сольского отправили под стражу на 60 суток (до 24 июня) с возможностью внесения залога в размере 75 млн грн, стало известно во время трансляции заседания, которую вела пресс-служба ВАКС в YouTube.
Сторона обвинения просила назначить залог Сольскому в размере более 200 млн грн.
Залог в размере 25 тыс. прожиточных минимумов может быть внесён самим подозреваемым или другим лицом, — отметили в суде.
В случае внесения залога на Сольского будут возложены процессуальные обязательства: прибывать по каждому требованию к следователю (детективу), прокурору и суду, не покидать пределы Киева без разрешения, сообщать следствию и суду об изменении места жительства и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве.
Также министр в случае выхода под залог обязан будет сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля сообщило экс-главе аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру о подозрении в завладении государственной землёй на 291 млн грн и попытке завладения землёй еще на 190 млн грн.
24 апреля ВАКС начал выбирать меру пресечения Сольскому.
Глава Минагрополитики, комментируя врученное ему подозрение, отметил, что события касаются периода 2017-2018 годов, когда он являлся адвокатом и не был ни министром, ни председателем Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. По его словам, обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в том числе военными АТО, за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом.
25 апреля Николай Сольский написал заявление об отставке.
Об этом он сообщил на странице Министерства в Facebook.
«Я написал заявление об отставке с поста министра. В такой ситуации я считаю это правильным шагом. Решит Верховная Рада принять мою отставку, буду благодарен за такое решение, решит, что я должен работать дальше – продолжу работать», — отметил министр.
В Верховную Раду Украины поступило заявление Сольского об отставке, в Facebook 25 апреля сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. «Заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний», – написал он.
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