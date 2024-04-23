НАБУ сообщило о подозрении в махинациях с землёй действующему министру Сольскому

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило экс-главе аграрного комитета Верховной Рады и действующему министру о подозрении в завладении государственной землёй на 291 млн грн и попытке завладения землёй еще на 190 млн грн.

Об этом проинформировала утром 23 апреля пресс-служба НАБУ.

Речь идёт о событиях 2017–2021 годов. По данным следствия, в группу во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, которые контролировали деятельность этих органов, так называемые «кураторы».

Николай Сольский

«Участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области имели право постоянного пользования землёй. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков. В дальнейшем с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра участки передали в собственность заранее определённым гражданам под видом реализации их права на бесплатную землю. При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о её передаче в аренду частному агрохолдингу ещё до момента получения», – описали в НАБУ.

По данным следствия, в результате этой схемы её участники в 2017–2021 годах завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га, стоимость которых тогда составляла более 291 млн грн.

«Они также попытались завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест», – отметили в ведомстве.

О подозрении сообщили действующему министру, которого НАБУ называет организатором схемы, двум «кураторам» органов Госгеокадастра и «лицу, которое способствовало совершению преступления», говорится в пресс-релизе.

В сообщении не указаны имена фигурантов, однако по данным источников NV и «Украинской правды», речь идёт о министре аграрной политики и продовольствия Николае Сольском.

Сольский был главой комитета Рады по вопросам аграрной и земельной политики с августа 2019 года до марта 2022-го. Он был одним из лоббистов принятия закона об открытии рынка земли в Украине. 24 марта 2022 года Рада назначила нардепа Сольского министром аграрной политики. Его предшественник Роман Лещенко ушёл с должности из-за проблем со здоровьем.

Фото: НАБУ

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