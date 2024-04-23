Одесские боксёры завоевали золото и бронзу на молодёжном чемпионате Европы в Хорватии

Боксеры Одесской области завоевали золото и бронзу на чемпионате Европы среди молодёжи, проходившем в хорватском городе Пореч.

Об этом сообщает Отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что 17-летний Расул Гулиев завоевал золотую медаль в категории «до 57 кг», а 16-летний Александр Слесарев стал бронзовым призёром в супертяжёлом весе.

Подготовили спортсменов Нуреддина Алибейли и Азер Мустафаев.

По итогам чемпионата Европы по боксу среди молодёжи Украина заняла первое общекомандное место: 22 медали, 8 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.

На своём пути к вершине Расул Гулиев победил всех соперников — из Турции, Молдовы, Азербайджана, Армении и Албании — единодушным решением судей.

В категории «+92 кг» Александр Слесарев в четвертьфинале досрочно (во 2-м раунде) победил Григория Чирякова из Молдовы, а в полуфинале уступил будущему чемпиону Европы Адаму Аланяну из Ирландии.

Одесса News информировала, что одесский скалолаз Григорий Ильчишин выступит в серии квалификационных турниров на Олимпийские игры, которые пройдут в Шанхае и Будапеште в мае-июне.

Фото: Отделение НОК в Одесской области

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