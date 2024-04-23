В Одессу приехала делегация из Кении

В Одессе побывала делегация из Кении в сопровождении представителей британской организации Zink Network.

В составе делегации — представители торговой, сельскохозяйственной, экономической и ИТ-сфер, кенийские депутаты, сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

С членами делегации встретились председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отмечается, что цель визита – укрепление партнёрских отношений и выражение поддержки Украине от Кении и других африканских стран, которые сегодня остро ощущают все последствия войны из-за нехватки продовольствия.

Работа украинского зернового коридора, посевная кампания, мелиорация и развитие украинского АПК – были основными темами беседы в облгосадминистрации.

Как отметил на встрече в горсовете народный депутат Кении Абдуллахи Башир Шейх, «мы находимся не на передовой, за несколько тысяч километров, но мы также почувствовали эту войну из-за роста цен на продовольствие. Хочу вас заверить, что Кения поддерживает Украину с самого первого дня».

«Наш визит в Одессу – это месседж о дальнейшей поддержке и готовности к посильному вкладу в победу. Когда Украина победит, мы станем только крепче, сильнее, устойчивее», – поддержал коллегу кенийский политтехнолог Абдикадр Аден.

Олег Кипер и Геннадий Труханов поблагодарили членов делегации за поддержку кенийского народа, отметив смелость прибывшей в Украину во время войны делегации и пережившей вместе с одесситами все волнения во время воздушных тревог.

«Полномасштабная война – это не только об Украине. Это о том, как мы все будем жить дальше. Только вместе мы сможем дать достойный ответ тем, кто сегодня решил, что может манипулировать цивилизацией и пренебрегать международным правом», – сказал Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Республики Кения Уильямом Руто, обсудив вопросы взаимодействия между странами, работы временного зернового коридора в Чёрном море.

Фото: «Одесса», ООГА

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