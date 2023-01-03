В Одесском горсовете изучали мнения по поводу программы энергобезопасности

В Одессе обсудили возможности генерации собственной электроэнергии.

Для изучения мнений по этой проблеме мэр Одессы Геннадий Труханов собрал рабочую группу по разработке программы энергетической безопасности Одессы, — сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что этот документ позволит не только обеспечить бесперебойную работу всех поставщиков услуг, но и позволит постепенно изменять подход к энерго-, водо- и теплоснабжению.

В обсуждении мнений приняли участие представители компаний «ДТЭК», НЭК «Укрэнерго», Одесская ТЭЦ, «Инфоксводоканал» и «Одессагаз». Каждый из представителей предоставил свои предложения и дополнения к Программе.

Главный вопрос – возможность строительства объектов собственной генерации электроэнергии в регионе. Это могут быть как газотурбинные установки, так и мусороперерабатывающий комплекс, способный генерировать энергию и источники возобновляемой энергии.

«Все варианты будут рассмотрены экспертами по энергетике, участвующими в создании программы. После этого первоочередная задача – разработать технические условия и пошагово двигаться дальше», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, из-за обращения потребителей о несоблюдении графиков отключения света Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, проведёт внеплановые выездные проверки энергораспределительных компаний в восьми областях, в том числе Одесской.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod