379 молодых полицейских — выпускников Одесского университета ВД приняли присягу

12 апреля состоялась церемония выпуска и посвящения в защитники правопорядка полицейских Одесского государственного университета внутренних дел.

По сообщению пресс-службы Одесской облвоенадминистрации присягу приняли 379 молодых полицейских.

Выпускников поздравил первый заместитель председателя Одесской ОВА Борис Волошенков.

«Высшее учебное заведение, которое Вы закончили, с честью выполнило свою высокую миссию — приобщило Вас к источникам культуры и духовности, обогатило сокровищами юридических наук, указало на высокие горизонты национального сознания и гражданской совести, обогатило исторической памятью и гордостью за величие Украины. Позади годы учёбы, а впереди работа и построение карьеры. Вы будете определять интеллектуальный и правозащитный потенциал нашей страны. Вы – молодая элита, наш кадровый ресурс, способный сделать Украину сильной и преуспевающей», — сказал Борис Волошенков.

Вручая дипломы, глава ООВА выразил убеждение, что диплом Одесского государственного университета внутренних дел является высоким знаком качества образования.

«Я рад приветствовать выпускников с сознательным и важным выбором в жизни – стать на защиту украинского народа, противостоять преступности и укреплять правопорядок в государстве. Это огромная ответственность. Всегда помните, что за каждым Вашим решением и каждой подписью – судьба конкретного человека. Будьте примером дисциплинированности, ответственности, самоотверженности и мужества. Желаю значительных успехов в службе, карьерного роста, воплощения всех ваших мечтаний и надежд! В добрый путь!», — сказал Борис Волошенков.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также поздравил выпускников университета МВД.

«Служение закона, охрана правопорядка, защита государственности – это столбы, на которых держится профессия полицейского. Желаю достойно нести службу при любых обстоятельствах. А всем нам – скорейшей Победы Украины», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, в апреле в Одесской области назначили нового руководителя полиции — полковника Ивана Жука.

Фото: ООВА

Видео: «Одесса»

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod