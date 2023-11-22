Трухнов начал консультации с общественностью о поддержке ВСУ

В Одессе начаты консультации с общественностью о направлении бюджетных средств волонтёрским и общественным организациям. С этой инициативой выступил мэр Одессы Геннадий Труханов на состоявшейся на прошлой неделе внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в ходе встречи участники обсудили ряд вопросов, связанных с организацией взаимодействия мэрии с общественными организациями по обеспечению военных. В частности, создание юридического механизма, позволяющего направлять средства из городского бюджета напрямую волонтёрам. Сегодня они тоже активно помогают армии.

Как отметил мэр Одессы, механизм позволит существенно усилить поддержку военных: волонтёры имеют прямую связь с боевыми подразделениями, а также контакты поставщиков.

«Мы хотим предоставить вам возможность использовать городской ресурс. Это будет верно и логично. Я уверен, что кооперация усилий выведет наши возможности поддержки армии на качественно новый уровень», – сказал Геннадий Труханов.

Участники встречи также обсудили многие вопросы относительно дальнейшего взаимодействия: какие категории закупок можно делать, варианты обеспечения различных военных подразделений и прочее.

«Все предложения будут обобщены и представлены общественности для дальнейшей работы», — обещают городские власти.

Одесса News информировала о массовых акциях протеста одесситов с требованиями к власти прекратить тратить бюджетные деньги с их налогов на неприоритетные цели с коррупционными рисками.

По словам организатора митингов волонтёра Екатерины Ножевниковой, «если бы мы не вышли с вами два с половиной месяца назад на улицу, так бы все на диванах дома возмущались, а «трава по 2 млн и дальше бы косилась». А так по всей стране «лёд тронулся, господа присяжные заседатели», но нам бы ещё с городом как-нибудь диалог наладить, потому что ёлки отменили, а суд, летняя форма, театры и дом Руссова всё еще с нами, к сожалению. А ещё добавился ремонт скамеек в Стамбульском сквере, который закрыт!!!».

Фото и видео: «Одесса»

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