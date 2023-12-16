Швеция утвердила пакет помощи Украине на €124 млн, Германия передала ЗРК «Patriot»

Правительство Швеции утвердило передачу новой партии помощи Украине на общую сумму €124 млн.
Об этом представительство страны в Европейском союзе проинформировало в соцсети Х.
В сообщении говорится, что Украина борется не только за своё выживание, но и за безопасность и свободу Европы.
Правительство Германии 14 декабря обновило размещённый на официальном сайте список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.
В новый пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:
- девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);
- ЗРК Patriot и ракеты к нему;
- 7390 боеприпасов калибра 155 мм;
- три мобильные, дистанционно управляемые и защищённые системы для разминирования;
- 14 систем обнаружения беспилотников;
- восемь грузовиков Zetros;
- четыре полуприцепа;
- восемь автоцистерн Zetros;
- четыре неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 47 040 боеприпасов калибра 40 мм.
Кроме того, правительство ФРГ проинформировало о планах поставить Украине 47 внедорожников Toyota Land Cruiser.
Одесса News информировала, что Правительство Германии 8 декабря обновило список военной помощи, в котором есть один разведывательный комплекс Luna NG.
Участники саммита Украина-Северная Европа в декабре 2023 года приняли заявление, в котором обещали продолжать оказывать «весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ» и что «страны Северной Европы будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».
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