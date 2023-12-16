Швеция утвердила пакет помощи Украине на €124 млн, Германия передала ЗРК «Patriot»

Правительство Швеции утвердило передачу новой партии помощи Украине на общую сумму €124 млн.

Об этом представительство страны в Европейском союзе проинформировало в соцсети Х.

В сообщении говорится, что Украина борется не только за своё выживание, но и за безопасность и свободу Европы.

Правительство Германии 14 декабря обновило размещённый на официальном сайте список военной помощи, которую передало или планирует передать Украине для противостояния вооружённой агрессии РФ.

В новый пакет помощи от ФРГ, который уже доставили в Украину, вошли:

девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206);

ЗРК Patriot и ракеты к нему;

7390 боеприпасов калибра 155 мм;

три мобильные, дистанционно управляемые и защищённые системы для разминирования;

14 систем обнаружения беспилотников;

восемь грузовиков Zetros;

четыре полуприцепа;

восемь автоцистерн Zetros;

четыре неназванных автомобиля общей категории (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

47 040 боеприпасов калибра 40 мм.

Кроме того, правительство ФРГ проинформировало о планах поставить Украине 47 внедорожников Toyota Land Cruiser.

Одесса News информировала, что Правительство Германии 8 декабря обновило список военной помощи, в котором есть один разведывательный комплекс Luna NG.

Участники саммита Украина-Северная Европа в декабре 2023 года приняли заявление, в котором обещали продолжать оказывать «весомую военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине как индивидуально, так и коллективно, а также в рамках международных форматов и платформ» и что «страны Северной Европы будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

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