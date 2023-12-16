Дунайская комиссия лишила Россию права на членство

Дунайская комиссия — международная межправительственная организация — решила лишить Россию права членства из-за её ударов ракетами и дронами по Нижнему Дунаю в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«На юбилейной 100-й сессии под председательством Украины Дунайская комиссия решила, что членство России несовместимо, учитывая её ракетные и беспилотные удары по Нижнему Дунаю», – написал он.

Россия должна покинуть комиссию до 29 февраля 2024 года, иначе члены комиссии больше не будут признавать свои обязательства перед Россией в соответствии с основополагающей Белградской конвенцией.

«Это решение является адекватным ответом на нарушение принципов свободного и безопасного судоходства на Дунае. Оно также основано на предыдущем решении комиссии, принятом 17 марта 2022 года, об отклонении российских полномочий, запрете россиянам принимать участие во всех заседаниях и отстранении россиян из секретариата. Я благодарен членам Дунайской комиссии за этот смелый и принципиальный шаг, который они сделали», – отметил министр.

Для справки. Дунайская комиссия – международная межправительственная организация, созданная в 1949 году для регулирования судоходства на Дунае. СССР и УССР были среди учредителей, в 1992 году Россия и Украина стали их правопреемницами.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Россию исключили из исполнительного совета агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а в декабре 2023 года лишили места в руководящем органе Международной морской организации.

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