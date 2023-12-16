Руководитель облпрокуратуры встретился с заключёнными Одесского СИЗО и колонии

Руководитель областной прокуратуры Игорь Домущей посетил с рабочим визитом государственные учреждения «Одесский следственный изолятор» и «Одесская исправительная колония № 14», где проверил условия содержания несовершеннолетних заключённых и осужденных, соблюдение их конституционных прав.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

Отмечается, что Игорь Домущей провёл личный приём несовершеннолетних и осуждённых, им предоставлены содержательные ответы на поставленные вопросы с разъяснением требований законодательства.

Также во время визита глава прокуратуры области совершил обход территорий, посетил камерные помещения, воспитательный комплекс для несовершеннолетних, пищеблок следственного изолятора и участка усиленного контроля, жилые и производственные помещения колонии.

По результатам посещения Игорь Домущей обратил внимание администраций учреждений на неукоснительное соблюдение требований уголовно-исполнительного законодательства относительно надлежащего материально-бытового обеспечения заключённых и соблюдения их прав.

Одесса News информировала, что 27 октября 2023 года первый заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя – Игоря Домущея.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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