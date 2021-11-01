Правоохранители Одесской области вернули государству 12 га особо ценных земель сельхозназначения.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что прокуроры Одесской облпрокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГУ Госгеокадастра в Одесской области.

Выяснено, что из числа земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, расположенных за пределами населённого пункта в Одесском районе (бывший Беляевский) общей площадью 1895,2 га, выведены почти 12 га земельных участков стоимостью более 1 млн гривен.

В ходе досудебного расследования, во время инвентаризации недвижимого имущества, являющегося государственной собственностью и находящегося в пользовании у одного из государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, выявлено 6 зарегистрированных земельных участков по 2 га с присвоенными кадастровыми номерами, целевое назначение которых — «Для ведения личного сельского хозяйства».

Установлено, что 6 граждан Украины согласились передать копии своих паспортов и идентификационных кодов злоумышленникам для дальнейшего предоставления необходимых документов в ГУ Госгеокадастра в Одесской области.

«Эти земли оформлялись по принципу «молчаливого согласия», то есть должностные лица Госгеокадастра в установленном законом порядке указанным лицам не предоставили ответ на их ходатайство в месячный срок, что послужило основанием для их обращения в землеустроительную организацию с целью изготовления документации по землеустройству без соответствующего разрешения, что могло привести к выбытию из государственной собственности особо ценных земель сельскохозяйственного назначения», — говорится в сообщении.

Благодаря оперативному вмешательству прокуроров и следователей полиции, оперативных работников УСБУ в Одесской области удалось предотвратить задуманное злоумышленниками.

Прокуроры обратились с требованием к ГУ Госгеокадастр в Одесской области об отмене государственной регистрации 6 земельных участков и перерегистрации их в государственную собственность с присвоением единого нового кадастрового номера общей площадью почти 1900 га с восстановленными пределами.

Сейчас в рамках уголовного производства правоохранителями принимаются меры по установлению всех причастных к совершённому преступлению лиц.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2020 года одесские правоохранители пресекли коррупционную схему незаконного использования земель Национальной академии аграрных наук.