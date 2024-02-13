В Одессе разоблачили российского информатора, отслеживавшего ПВО ВСУ

Правоохранители разоблачили жителя Одессы, который снабжал российские спецслужбы информацией о расположении военных объектов и перемещении техники Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Установлено, что фигурант шпионил за ВСУ в самой Одессе, а также в Черноморске Одесской области. Прежде всего, его интересовали точные координаты мест сосредоточения подразделений противовоздушной обороны, данные по железнодорожным перевозкам и наличие в регионе вооружения и военной техники.

Собранные сведения вражеский информатор передавал знакомому, который находится на территории России и выполняет задачи местных спецслужб.

Отмечается, что помимо текстовых сообщений, злоумышленник посылал фото и видео, на которых фиксировал боевую технику, с привязкой к координатам и подробным описанием местности для последующего поражения объектов вооружёнными силами РФ.

Фигуранту объявлено подозрение в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, Одесская областная прокуратура в феврале 2024 года направила в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы по факту его участия в террористической организации.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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