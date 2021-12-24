От $100 до $250 брал одесский таможенник за быстрое оформление авто

Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного инспектора одного из отделов таможенного оформления Одесской таможни по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, расследованием установлено, что таможенник наладил преступную схему систематического получения взяток от граждан за беспрепятственное оформление в режиме «импорт» автомобилей с иностранной регистрацией.

Одесса News сообщала, что от 100 до 250 долларов США за единицу служащий «оценивал» быстрое, без создания искусственных препятствий оформление ввезённых из США и Южной Кореи автомашин. При этом в случае таможенного оформления дорогих авто сумма неправомерной выгоды устанавливалась отдельно.

В случае отказа давать взятку, предприниматели ожидали длительных таможенных досмотров и затягивания процесса оформления ввоза на неопределённый срок.

Таможенника задержали «на горячем» сразу после получения 1040 долларов США взятки за таможенное оформление в режиме «импорта» 7 транспортных средств с иностранной регистрацией.

За это преступление Законом предусмотрено до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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