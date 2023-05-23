15 лет за решёткой пробудет вражеский агент, наводивший ракеты по Одесской области

Житель Одессы признан виновным в государственной измене и незаконном обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами.

По сообщению Одесской областной прокуратуры, он приговорён к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Прокуроры в суде доказали, что предатель добровольно способствовал государству-агрессору в проведении подрывной деятельности против Украины.

Информатор разведывал в Одессе и области численность и маршруты перемещения личного состава, защитные укрепления, их маскировку, места сосредоточения боевой техники и вооружения ВСУ, собирал в соцсетях и телеграмм-каналах информацию о волонтёрах, оказывающих помощь силам обороны Украины, одесситах, занимающих и транслирующих обществу активную проукраинскую позицию.

Также агент передавал российским кураторам информацию о персональных данных известных ему украинских военнослужащих для дальнейшего их уничтожения и совершения других преступлений. Пытаясь максимально использовать свой потенциал по сбору разведывательной информации, обвиняемый передавал белорусской журналистке данные по подготовке подразделений Вооружённых Сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины к обороне Одесской области.

Передаваемую информацию в дальнейшем враг использовал для нанесения ракетных ударов по региону.

При задержании у мужчины обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался в преступной деятельности, а также огнестрельное оружие с боеприпасами.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину, но не раскаялся в совершённых преступлениях, учитывая свои идеологические предпочтения.

Досудебное расследование осуществлялось СБУ в Одесской области.

Как собщала Одесса News, суд вынес приговор — пожизненное заключение с конфискацией имущества — диверсанту, который обвинялся в подготовке взрывов на Одесской железной дороге.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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