В Одесском районе взяты под стражу два подозреваемых в изнасиловании детей

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Беляевской окружной прокуратуры 32-летнему жителю Одесского района поставлено в известность о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый, проживая в гражданском браке с матерью потерпевшей и имея с ней общего ребёнка, в сентябре этого года совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней падчерицы по месту их проживания в одном из сёл Одесского района. При этом злоумышленник психологически давил на девушку, пользуясь физическим преимуществом и её несовершеннолетним возрастом.

Однако девушка рассказала матери о его преступных действиях и обратилась в правоохранительные органы.

Также сообщено о подозрении 23-летнему жителю Одессы в изнасиловании несовершеннолетнего и совершении грабежа.

Следствием установлено, что подозреваемый в сентябре текущего года в одном из сёл Одесского района подошёл сзади к проходившей по улице 17-летней девушке, схватил двумя руками за шею, повалил на землю и начал душить. Несмотря на слёзы, мольбы и сопротивление потерпевшей, совершил действия сексуального характера по отношению к ней, применяя физическое насилие и угрозы. Затем, воспользовавшись растерянным состоянием несовершеннолетней, завладел её телефоном.

По ходатайству прокурора он также находится под стражей.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года в Одесской области правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки её 30-летнего родственника.

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