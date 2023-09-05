В Одесской области задержан за изнасилование 10-летней её родственник

В Одесской области правоохранители задержали по подозрению в изнасиловании 10-летней девочки её 30-летнего родственника.
По сообщению Главного управления Нацполиции в Одесской области, полицейские расследуют это уголовное производство, начатое по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины — злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
«Он задержан и помещён в изолятор временного содержания», — говорится в информации полиции.
Сообщение о неправомерных действиях в отношении ребёнка поступило в полицию от матери ребёнка вчера, 4 сентября, около восьми вечера. Предварительно, полицейские установили, что мужчина пригласил к себе в гости девочку, пообещав подарить ей мобильный телефон и рюкзак. А когда она пришла в его дом, изнасиловал её.
В рамках начатого уголовного производства правоохранители изъяли доказательства и назначили судебные экспертизы. С ребёнком работает полицейский психолог.
Решается вопрос о сообщении правонарушителю подозрения в преступлении.
Как информировала Одесса News, в августе 2023 года житель Одесской области признан виновным в изнасиловании малолетней, а также в кражах, вследствие чего ближайшие 15 лет проведёт за тюремной решёткой.
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